Mercato - OM : Lopez ne sera pas la seule menace pour Mandanda !

Publié le 3 juillet 2021 à 22h10 par A.C.

L’Olympique de Marseille pourrait avoir deux gardiens de haut niveau la saison prochaine... alors qu'un troisième pourrait également arriver !

Avec le départ de Yohan Pelé, l’arrivée d’un nouveau gardien était attendue. Pourtant, au sein de l’Olympique de Marseille on ne semble pas vouloir recruter un numéro deux, mais plutôt un « numéro un bis », afin de concurrencer Steve Mandanda. Sauf retournement de situation, ça devrait être Pau Lopez, gardien espagnol de l’AS Roma. Sky Sport Italia a en effet annoncé que l’OM serait sur le point de décrocher un prêt payant à 500.00€, avec une option d’achat de 15M€ qui pourrait devenir obligatoire en fonction des présences. Il serait attendu à Marseille mardi, afin d’y passer ses visites médicales et y signer son contrat.

Deux nouveaux gardiens pour l’OM ?