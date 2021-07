Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les recrues vont s’empiler à l’OM !

5 juillet 2021

Alors que l’OM a déjà officialisé quatre recrues en incluant le transfert définitif de Leonardo Balerdi, Pablo Longoria serait sur le point d’en boucler quelques unes supplémentaires.

Les journées se suivent et semblent se ressembler pour Pablo Longoria. Le président de l’OM a pour le moment déjà bouclé trois transferts en les personnes de Gerson, de Konrad de la Fuente et le prêt de Cengiz Ünder. Sans oublier l’accord trouvé avec le Borussia Dortmund pour le transfert définitif de Leonardo Balerdi pour les cinq prochaines saisons après un exercice en prêt qui a donné satisfaction à la direction de l’OM. À présent, les dirigeants phocéens seraient sur le point d’accueillir de nouveaux joueurs dont le défenseur central Luan Peres. Le Brésilien âgé de 26 ans évoluant à Santos devrait prochainement déposer ses valises à l’OM. « Une arrivée imminente ? Luan Peres. (…) C’est un défenseur de 26 ans, très rugueux. C’est l’une des priorités de Sampaoli qui évolue à Santos. Et il arrive dans l’optique de remplacer Duje Caleta-Car qui va sans doute quitter l’Olympique de Marseille, qui a une grosse valeur marchande notamment en Angleterre. On parle quand même de minimum 25M€ pour Caleta-Car ». Voici le message que Mohamed Bouhafsi a fait passer sur les ondes de RMC ce lundi. Mais le défenseur central brésilien ne serait pas l’unique recrue en approche.

Matteo Guendouzi serait déjà arrivé à Marseille !

Comme le10sport.com vous l’a assuré le 1er juillet, les positions entre Arsenal et l’OM se sont rapprochées au niveau de l’indemnité du transfert de Mattéo Guendouzi. Un accord semblait sur le point de se dessiner et semblerait à ce stade avoir été trouvé entre les différentes parties. L’occasion pour Mohamed Bouhafsi de faire un point sur la situation. Alors que Guendouzi a officialisé son départ d’Arsenal ce lundi, il se serait déjà rendu à Marseille à en croire le journaliste qui s’est exprimé sur RMC ces dernières heures. « Mattéo Guendouzi est arrivé hier à Marseille et a passé sa visite médicale ce matin très tôt ». Et après l’ex du PSG, un autre ancien de Ligue 1 pourrait débarquer à l’OM.

Un accord attendu pour William Saliba

Depuis la toute fin du mois de mai, l’OM semble s’être lancé sur les traces de William Saliba. En effet, alors que le départ de Duje Caleta-Car est attendu, Pablo Longoria aimerait recruter en défense centrale. Et Luan Peres pourrait être imité par William Saliba dont la cote à Arsenal ne semble toujours pas être d’actualité. Un accord serait espéré pour cette semaine et l’inclusion d’une option d’achat dans le deal serait en discussion toujours selon le journaliste de RMC Sport . « William Saliba est espéré avant la fin de la semaine. Les discussions portent encore sur une potentielle option d’achat. À l’heure actuelle il n’y aurait pas d’option d’achat dans le contrat de Saliba ».

