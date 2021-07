Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt va persister à l’OM !

Publié le 6 juillet 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’une vente de l’OM a souvent été évoquée dans la presse, Frank McCourt n’a jamais caressé cette idée et l’a une nouvelle fois fait savoir.

Ces derniers mois, il a régulièrement été question d’une vente de de l’OM. Cependant, bien qu’il y ait eu des acheteurs potentiels, Frank McCourt n’a jamais plié et s’est expliqué à maintes reprises dans la presse afin d’assurer son engagement le plus total envers l’OM, club dont il est le propriétaire depuis 2016. Et une fois de plus, l’homme d’affaires américain a fait part de sa totale implication à l’Olympique de Marseille, club qu’il ne veut pas céder pour un bon moment.

« Je suis à l'OM pour très longtemps, si Dieu le veut »