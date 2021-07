Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt s’enflamme pour Pablo Longoria !

Publié le 5 juillet 2021 à 22h10 par B.C. mis à jour le 5 juillet 2021 à 22h14

Nommé à la présidence de l’OM en février dernier, Pablo Longoria a rapidement séduit les supporters phocéens, et ils ne sont pas les seuls. Interrogé à son sujet, Frank McCourt s’est montré satisfait de l’Espagnol.

Alors que l’Olympique de Marseille a traversé une crise profonde en début d’année, Jacques-Henri Eyraud a quitté son poste de présent pour laisser place à Pablo Longoria. Un choix qui a ravi les supporters phocéens, permettant d’assainir le climat dans la cité phocéenne. Cet été, c’est donc Pablo Longoria qui a la responsabilité de renforcer l’OM, alors que de nombreux départs ont déjà été enregistrés. L’Espagnol se montre pour l’heure convaincant, avec pas moins de quatre renforts bouclés. Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi et Cengiz Under se sont officiellement engagés en faveur de l’OM, en attendant Pau Lopez (AS Roma), Mattéo Guendouzi (Arsenal) et William Saliba (Arsenal).

« Pablo Longoria fait un travail extraordinaire »