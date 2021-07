Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La liste noire de Sampaoli…

Publié le 5 juillet 2021 à 21h40 par La rédaction

Si l’OM recrute à tour de bras, Jorge Sampaoli souhaite aussi le départ de plusieurs joueurs de son effectif. Voici les noms.

Compte tenu du nouveau projet de l’OM, de nombreux changements sont à prévoir durant le prochain mercato estival. Arrivées ou départs, cela va bouger au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. Si les arrivées donnent petit à petit une idée du profil que prendra l’équipe phocéenne la saison prochaine avec notamment les arrivées récentes de Konrad de la Fuente, Gerson et Cengiz Ünder ou encore Pau Lopez, il va aussi falloir penser à enregistrer des départs… Et Jorge Sampaoli sait précisément qui il veut voir partir

Sampaoli a donné les noms

Dans la liste noire de Sampaoli, on retrouve des garçons comme Dario Benedetto, Valentin Rongier, Radonjic ou encore Duje Cale-Car. Pour ces trois hommes-là, le coach argentin valide. Il pourrait même accepter la vente de Bouba Kamara, qui n’a plus qu’un an de contrat.