Mercato - OM : Longoria active une nouvelle piste à Paris !

Publié le 5 juillet 2021 à 21h10 par D.M.

A la recherche d'un latéral gauche capable de suppléer Jordan Amavi, l'OM se serait renseigné sur la situation de Jaouen Hadjam, jeune joueur du Paris FC.

Président de l’OM, Pablo Longoria mouille sa chemise durant ce mercato estival. Le dirigeant espagnol se montre particulièrement actif et a déjà enregistré les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi et Cengiz Under. Et le recrutement de l’OM est loin d’être terminé puisque Pau Lopez (AS Roma), Mattéo Guendouzi (Arsenal) et William Saliba (Arsenal) sont attendus à Marseille dans les prochains jours. Par ailleurs, Pablo Longoria pourrait se mettre à la recherche d’un latéral gauche capable d’épauler Jordan Amavi.

Pablo Longoria cible un joueur du Paris FC