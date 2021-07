Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Matteo Guendouzi s’enflamme pour son arrivée à Marseille !

Publié le 6 juillet 2021 à 17h15 par B.C.

Cinquième recrue estivale du club, Matteo Guendouzi ne cache pas sa joie de rejoindre l’Olympique de Marseille.

Après Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi et Cengiz Under, Matteo Guendouzi s’est officiellement engagé en faveur de l’OM ce mardi. Le milieu de terrain appartenant à Arsenal rejoint donc le club phocéen sous la forme d’un prêt avec option d’achat, comme vous le révélait le10sport.com dès le 17 mai. À Marseille, le milieu de 22 ans est très attendu en vue de la nouvelle saison, et le principal intéressé ne cache pas son impatience de découvrir le public marseillais dans les prochaines semaines.

« Un honneur et une fierté de rejoindre l’OM »

Sur Twitter , Matteo Guendouzi a pris la parole pour la première fois depuis l’officialisation de son arrivée à l’OM. « Un honneur et une fierté de rejoindre l’OM et de défendre les couleurs de ce grand club historique qui représente les valeurs du peuple marseillais. Hâte de jouer à l’Orange Vélodrome et de mouiller le maillot. Allez l’OM », a lâché le milieu tricolore.