Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - LOSC : Ça avance pour Ben Arfa !

Publié le 30 juin 2021 à 12h05 par Alexis Bernard

Libre de tout contrat après une pige à Bordeaux, Hatem Ben Arfa voit le LOSC s’intéresser à lui. Des discussions sont en cours.

Quel sera le prochain club de Hatem Ben Arfa ? Après Lyon, Marseille, Nice, Paris, Rennes et Bordeaux, va-t-il connaître une nouvelle écurie du football français ? C’est une possibilité… En effet, du côté du LOSC, on réfléchit de plus en plus à la possibilité de le relancer la saison prochaine. D’après nos sources, après une première prise de contact via Olivier Létang, président des Lillois qui connaît bien Hatem Ben Arfa puisqu’il l’a connu à Paris puis à Rennes, les discussions se poursuivent. En l’état, il n’y a absolument rien de fait mais les deux parties échangent et envisagent un avenir en commun. L’arrivée du nouveau coach devrait permettre de donner un coup d’accélérateur à ce dossier. Ou de l’éteindre… Comme révélé par le10sport.com, Claudio Ranieri est en salle d’attente et se rapproche des Dogues.