Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole en remet une couche sur Kylian Mbappé !

Publié le 30 juin 2021 à 9h45 par D.M.

Nasser Al-Khelaïfi ferait tout son possible pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé au PSG. Mais le Real Madrid garde confiance et espère bien l'attirer lors de ce mercato estival.

L’Euro est terminé pour l’équipe de France et Kylian Mbappé. Le joueur parisien a raté son tir au but, offrant, par la même occasion, la qualification à la Suisse. Désormais, l’international français va se reposer avant de se pencher sérieusement son avenir. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Mbappé discute depuis plusieurs mois avec ses dirigeants, mais ne parvient pas à trouver un terrain d’entente. Président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi aurait pris les choses en main dans ce dossier et serait prêt à offrir à son joueur un bail de courte durée comme le 10 Sport l’avait évoqué, mais « en l'état, c'est compliqué » de parvenir à un accord entre les deux parties selon les informations de L’Equipe .

Le Real Madrid compte sur les difficultés économiques du PSG pour boucler l'opération