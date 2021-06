Foot - Mercato

Mercato : Zidane doit-il remplacer Deschamps en équipe de France ?

30 juin 2021

Sous contrat jusqu'à la Coupe du monde 2022, l'avenir de Didier Deschamps va peut-être se poser dans les prochains jours après l'élimination de l'équipe de France contre la Suisse en huitième de finale de l'Euro. D'autant plus que Zinedine Zidane est sur le marché. Mais les Bleus doivent-ils se séparer de Deschamps ?

Champions du monde en titre, les Bleus avaient d'énormes ambitions durant cet Euro. Mais le parcours de l'équipe de France a pris fin bien plus tôt que prévu, lundi contre la Suisse en huitièmes de finale. Le plus mauvais résultats des tricolores dans une compétition internationale depuis l'arrivée de Didier Deschamps en 2012. Par conséquent, l'avenir du sélectionneur des Bleus en clairement en question bien que son contrat court jusqu'à la Coupe du monde au Qatar en 2022. A l'issue de la défaite contre la Nati, Didier Deschamps a d'ailleurs été interrogé sur son futur à la tête des Bleus. « Si j’ai envie de continuer ? Ce n’est pas la question » a-t-il lancé en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche : « Si on se revoit en septembre ? Oui c’est prévu ». De son côté, Noël Le Graët s'est également montré évasif. « J'ai quitté Bucarest dans la nuit, je suis arrivé à 4 heures du matin, je vais appeler Didier, il ne faut pas confondre les choses mais on aura besoin de discuter, évidemment », assurait le président de la FFF dans des propos rapportés par Le Figaro . Mais faut-il conserver Didier Deschamps ?

Zidane sur le banc des Bleus, le moment ou jamais ?