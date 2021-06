Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le message d’adieu de Christophe Galtier !

Publié le 30 juin 2021 à 19h40 par La rédaction

Désormais entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier n'a pas oublié son ancien club pour autant. Le technicien français a tenu à faire passer un message d'adieu au LOSC dans un communiqué.