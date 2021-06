Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Rabiot impliqué dans une énorme opération ?

Publié le 30 juin 2021 à 19h05 par La rédaction

Tout juste revenu de l'Euro après avoir été éliminé par la Suisse ce lundi, Adrien Rabiot attiserait déjà quelques convoitises. Manchester United aurait envoyé un recruteur pour superviser le joueur, et un échange pourrait être envisagé avec David De Gea.