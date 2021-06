Foot - PSG

PSG - Clash : Euro, Mbappé, Pogba… Le clan Rabiot pète les plombs !

Publié le 29 juin 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Alors que l'équipe de France a été sortie par la Suisse à l'Euro ce lundi soir, Véronique Rabiot a désigné ses coupables en direct. Placée en tribunes avec les familles des joueurs, la mère d'Adrien Rabiot s'est attaquée aux proches de Paul Pogba et de Kylian Mbappé, regrettant la perte de balle de La Pioche sur le dernier but suisse et le tir au but manqué de la star du PSG.

Considérée comme la meilleure équipe du Monde, la France est tombée de très haut ce lundi soir. Qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro, grâce à leur première place acquise dans le groupe de la mort (Allemagne, Portugal et Hongrie), les hommes de Didier Deschamps ont dû se frotter à la Suisse. Malgré leur statut de grand favori sur ce match, les Bleus ont été surpris par la Nati . Menée 1-0, la bande à Hugo Lloris s'est fait très peur lorsqu'elle a concédé un penalty. Toutefois, le capitaine français a permis aux Tricolores de rester dans la rencontre. Dans la foulée, Karim Benzema a frappé par deux fois, avant que Paul Pogba nous offre un véritable bijou. Alors qu'elle avait deux buts d'avance, la France a vu la Suisse revenir à hauteur dans les derniers instants de la partie. Au grand désarroi des supporters français et des familles des joueurs, placées en tribune. Et Véronique Rabiot n'aurait pas caché son immense frustration.

Véronique Rabiot s'en prend à la famille Pogba...

Alors que les Bleus ont encaissé un troisième but à la suite d'une perte de balle de Paul Pogba, Véronique Rabiot aurait vu rouge. Selon les informations de RMC Sport , la mère d'Adrien Rabiot aurait demandé à la famille de La Pioche comment il avait fait pour perdre le ballon précédent l'égalisation de la Suisse. Des propos qui n'auraient pas plus au clan Pogba et qui auraient provoqué un échange « virulent » entre les deux familles. Malgré un grand nombre d'occasions franches, l'équipe de France de Didier Deschamps n'a pas réussi à marquer un nouveau but et à éviter la séance des tirs aux buts. Une séance perdue par les Bleus , à la suite du cinquième et dernier tir français de Kylian Mbappé. Et dès le coup de sifflet final, Véronique Rabiot a refait des siennes.

... puis attaque les parents de Kylian Mbappé !