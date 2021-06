Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Pogba... Leonardo reçoit une excellente nouvelle !

Publié le 29 juin 2021 à 12h15 par A.C.

Leonardo semble planifier un mercato stellaire pour le Paris Saint-Germain, avec notamment la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo ou Paul Pogba.

C’est décidé. A un an et demi de la Coupe du monde au Qatar, les propriétaires du Paris Saint-Germain veulent tout miser sur ce mercato, pour marquer les esprits. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, Achraf Hakimi va débarquer au PSG et devrait être suivi par Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, qui va quitter le Real Madrid ce 30 juin. Mais le véritable gros coup de Leonardo pourrait concerner Cristiano Ronaldo ! Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, la star de la Juventus serait particulièrement attirée par le projet du PSG et à 36 ans il pourrait ouvrir un nouveau chapitre de son illustre carrière.

Manchester United a mis de côté l’idée d’un échange Pogba/Ronaldo