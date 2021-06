Foot - PSG

PSG - Clash : Euro, tirs aux buts... Le clan Rabiot fracasse Kylian Mbappé !

Publié le 29 juin 2021 à 19h10 par A.D.

A la suite d'un tir au but raté par Kylian Mbappé, l'équipe de France a été éliminée de l'Euro face à la Suisse ce lundi soir. Dès le coup de sifflet final, Véronique Rabiot aurait poussé une soufflante et se serait attaquée aux parents de Kylian Mbappé.

A la suite d'un match complètement fou face à la Suisse, l'équipe de France a dû dire adieux à l'Euro 2020 ce lundi soir. Après avoir été menés 1-0 et concédés un penalty, les hommes de Didier Deschamps ont eu les ressources et le caractère nécessaires pour renverser la vapeur et mener 3-1. Toutefois, la bande à Hugo Lloris a vu la Suisse revenir à hauteur dans les derniers instants de la partie. Malgré un grand nombre d'occasions nettes en prolongation, les Bleus ne sont pas parvenus à reprendre l'avantage. Et lors de la séance des tirs aux buts, tous les joueurs ont réussi à battre le gardien adverse, tous sauf Kylian Mbappé. Ce qui aurait provoqué la colère de Véronique Rabiot, la mère du milieu de terrain de la Juventus.

Un énorme clash entre les familles Rabiot et Mbappé ?