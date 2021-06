Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle date fatidique est fixée pour Lionel Messi !

Publié le 30 juin 2021 à 20h00 par A.D.

Libre de tout contrat ce jeudi, Lionel Messi devrait tout de même prolonger avec le FC Barcelone. Alors que Lionel Messi serait actuellement obnubilé par la Copa America, Joan Laporta serait confiant et sûr de pouvoir renouveler son capitaine et numéro 10 à l'issue de la compétition.

Lié au FC Barcelone jusqu'à ce mercredi, Lionel Messi ne sera plus un joueur blaugrana le 1er juillet s'il ne prolonge pas dans les prochaines heures. Et alors que Lionel Messi pourrait être libre de tout contrat ce jeudi, Joan Laporta ne serait pas inquiet pour autant. Alors que La Pulga est totalement concentré sur la Copa America, le président du Barça serait assuré de la prolonger à l'issue de la compétition.

Une prolongation à la fin de la Copa America pour Lionel Messi ?