Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le PSG a plombé deux dossiers de Longoria...

Publié le 7 juillet 2021 à 4h00 par A.M.

Longtemps en quête d'un défenseur d'expérience, Jorge Sampaoli avait fait de David Luiz sa priorité. Mais le défenseur brésilien ne devrait pas rejoindre l'OM. A l'image de Kevin Gameiro, son passé de joueur du PSG n'a pas aidé.

Très actif sur le marché des transferts, l'Olympique de Marseille a déjà bouclé l'arrivée de cinq recrues à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under ainsi que Mattéo Guendouzi. Pablo Longoria est donc très actif, et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque des renforts en défense centrale et dans le secteur offensif sont attendus. Et pour cause, l'OM a raté le coche sur deux dossiers.

David Luiz et Gameiro rattrapés par leur passé ?