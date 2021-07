Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de maître réussi par Longoria avec Ünder

Publié le 6 juillet 2021 à 21h15 par A.C.

Pablo Longoria a réussi à boucler l’arrivée de Cengiz Ünder, qui rejoint l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Ces derniers jours, l’Olympique de Marseille a officialisée toute une flopée de nouvelles recrues, dont Cengiz Ünder. Après un Euro compliqué avec la Turquie, l’ailier de l’AS Roma s’est engagé en faveur de l’OM et devrait vraisemblablement remplacer poste pour poste Florian Thauvin, parti au Mexique. Si Ünder n’est que prêté, une option d’achat a été toutefois insérée dans son contrat et elle devrait vraisemblablement devenir automatique à partir du premier match avec l’OM, ou alors dès le premier point glané en Ligue 1 par son équipe, en fonction des sources.

L’OM n'a encore rien dépensé pour Cengiz Ünder

D’après les informations de Mario Sconcerti, l’Olympique de Marseille n'a effectivement pas déboursé le moindre sou pour Cengiz Ünder actuellement. Le fait que son option d’achat ne s’activera que courant aout et le début de la Ligue 1, fait que le payement effectif des 10M€ ne surviendra qu’à partir du 1er janvier 2022. Une situation qui fait grincer des dents à Rome, où l’on a besoin d’argent afin de recruter des renforts pour José Mourinho.