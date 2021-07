Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Radonjic fait une grosse annonce !

Publié le 6 juillet 2021 à 14h10 par A.M.

Annoncé avec insistance sur le départ, Nemanja Radonjic suscite l'intérêt de Benfica. Une piste qui semble sérieusement lui plaire à en croire son agent.

Après avoir recruté plusieurs joueurs, Pablo Longoria s'active désormais pour vendre. Dans cette optique, Nemanja Radonjic, qui revient de son prêt au Hertha Berlin, semble être le plus proche de la sortie. Et pour cause, plusieurs clubs sont intéressés. D'après la presse bulgare, Ludogorets serait très chaud pour attirer l'international serbe. Une option rapidement écartée par le joueur de l'OM. « Ludogorets ? Peut-être la plus grosse bêtise que j'aie jamais vue. C'est un énorme mensonge ! », lançait-il au média serbe Butaspor .

«Pour lui, le Benfica est un club de top»