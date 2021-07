Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros imprévu pour les finances de McCourt !

Publié le 6 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’OM, Boubacar Kamara devrait être vendu dès cet été. Mais malgré les espoirs de sa direction qui espère en tirer 25M€, le jeune milieu défensif phocéen peine à trouver preneur sur le marché…

« J'ai un peu tout vécu ici. Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision. Je n'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu. Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où », indiquait Boubacar Kamara en avril dernier, confirmant à demi-mot son envie de quitter l’OM cet été, d’autant qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat avec son club formateur. De nombreux courtisans ont été annoncés sur les traces du jeune milieu défensif de l’OM ces dernières semaines, et pourtant…

L’OM n’a aucune offre pour Kamara

Comme l’a révélé L’Equipe lundi dans ses colonnes, la direction de l’OM aurait fixé le prix de départ de Boubacar Kamara aux alentours de 20/25M€. Mais à ce jour, la cote de l’international espoirs tricolore ne fait pas d’étincelles sur le marché des transferts, et ce dossier serait au point mort. Un coup dur pour les finances de Frank McCourt, puisque l’OM compte plus que jamais sur le départ de Kamara pour renflouer les caisses et l’a pour cela inscrit sur la liste des transferts.