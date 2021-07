Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quelle est la meilleure recrue de Longoria pour le moment ?

Publié le 7 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Après seulement quelques semaines de mercato, l’OM a déjà frappé très fort grâce à Pablo Longoria. Mais quelle est la meilleure recrue des Phocéens ?

Pour réellement lancer le nouveau projet de Frank McCourt avec Jorge Sampaoli, Pablo Longoria veut frapper très fort. Dernièrement, le président de l’OM l’avait annoncé, il compte recruter pas moins de 11 recrues cet été. Compte tenu de l’état des finances du club phocéen, cela semblait compliqué, mais pour le moment, Longoria tient ses promesses. En effet, après quasiment un mois de mercato, ce sont 5 recrues qui sont arrivées à l’OM. Après Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi et Cengiz Under, c’est Matteo Guendouzi qui a paraphé son contrat avec les Phocéens ce mardi, lui qui a été prêté avec option d’achat par Arsenal.

Un recrutement XXL !

A l’instar du PSG, l’OM a également dynamité ce début de marché des transferts. Pablo Longoria a réalisé ainsi de nombreux coups comme avec Konrad de la Fuente, annoncé comme l’un des grands talents au FC Barcelone. L’arrivée de Gerson est également intéressante, lui qui était annoncé comme le meilleur joueur du championnat du Brésil avec Flamengo. Le milieu de terrain de 24 ans pourrait ainsi devenir l’un des piliers de Jorge Sampaoli dans l’entrejeu, comme Leonardo Balerdi en défense centrale. Initialement prêté par le Borussia Dortmund, l’Argentin a définitivement été acheté par l’OM. Et pour ce qui est de Guendouzi et Under, ils devraient également avoir une très belle carte à jouer pour s’imposer dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Et dire que le recrutement de Longoria est loin d’être terminé…



