Mercato - OM : Ces révélations sur l’arrivée de Matteo Guendouzi à l’OM !

Publié le 6 juillet 2021 à 20h45 par T.M.

L’OM l’a officialisé ce mardi, Matteo Guendouzi évoluera donc avec le maillot phocéen. Une opération à propos de laquelle on en sait un peu plus.

Pablo Longoria ne compte pas ses efforts lors de ce mercato estival. Le président de l’OM avait promis 11 recrues pour Jorge Sampaoli, 5 renforts sont déjà arrivés. Ainsi, après Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi et Cengiz Under, c’est Matteo Guendouzi qui a rejoint les Phocéens. En effet, ce mardi, l’OM a annoncé l’arrivée du milieu de terrain de 22 ans, prêté avec option d’achat par Arsenal. Mais cette opération pourrait visiblement être bien plus complexe que cela…

Les dessous du dossier Guendouzi !