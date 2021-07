Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ben Arfa, Lirola... Longoria lâche ses vérités sur son recrutement colossal !

Publié le 7 juillet 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse à l'occasion de la présentation officielle de Mattéo Guendouzi, cinquième recrue estivale de l'OM, Pablo Longoria en a profité pour faire un point global sur le recrutement du club phocéen.

S'il y a bien un club qui anime le mercato estival, c'est l'Olympique de Marseille. En effet, le club phocéen a déjà bouclé l'arrivée de cinq renforts. Gerson (Flamengo) et Konrad de la Fuente (FC Barcelone) ont été recrutés pour respectivement 30M€, bonus compris, comme révélé par le10sport.com, et 3M€. D'autre part, l'OM a bouclé le transfert définitif de Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) pour environ 8M€, tandis que Cengiz Under (AS Roma) et Mattéo Guendouzi (Arsenal) ont été prêtés avec option d'achat. Une activité qui s'explique par les nombreux départs ainsi que par la volonté de Jorge Sampaoli d'avoir un effectif largement remanié. Présent en conférence de presse, Pablo Longoria a d'ailleurs évoqué ce recrutement. « Le staff technique et la cellule de recrutement sont là pour faire un travail collectif. On travaille dur pour avoir le meilleur effectif possible. Nous sommes là pour ça mais on évaluera l'équipe à la fin de la saison en juin prochain », assure le président de l'OM qui promet que ce n'est pas encore terminé.

Lopez arrive, toujours de l'espoir pour Lirola

Présent devant les médias à l'occasion de la présentation de Mattéo Guendouzi, Pablo Longoria a ainsi confirmé que Pau Lopez serait la prochaine recrue de l'OM. « On parle des joueurs quand ils sont proches. Pau Lopez est à Marseille, on est en train de finaliser », assure-t-il avant de justifier le fait de mettre Steve Mandanda en concurrence : « Dans le football moderne, la concurrence à un poste est le plus important même pour le poste de gardien. Je suis habitué à cela dans mes anciens clubs. Dans le football moderne, la concurrence à un poste est le plus important, même pour un gardien. Dans tous les clubs où j'ai travaillés, il y a toujours eu de la concurrence entre gardiens, avec des portiers de très haut niveau. Dans le futur, je crois qu'il n'y aura plus vraiment de vrai numéro 1 et numéro 2, mais un équilibre ». Le président de l'OM a également évoqué un autre dossier chaud, à savoir la situation Pol Lirola, dont l'option d'achat n'a pas été levée en fin de saison. Mais Pablo Longoria espère toujours pouvoir compter sur le latéral espagnol : « Il est retourné à la Fiorentina après le 30 juin, mais n'a pas encore commencé la préparation. On est contents de ce qu'il a fait ici, après le marché c'est long... »

Pas de Ben Arfa, mais des ventes à venir