Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'incroyable réponse de Longoria au clan Ben Arfa !

Publié le 7 juillet 2021 à 16h10 par A.D.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet et la fin de son engagement avec les Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa aurait été proposé à l'OM par son agent. Toutefois, les dirigeants marseillais n'auraient pas pris au sérieux les appels de phare du clan Ben Arfa.

Après une saison timide aux Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa se retrouve sans club. Lié jusqu'au 30 juin avec la formation bordelaise, l'international français n'a pas été prolongé et n'a pas encore trouvé un nouveau point de chute non plus. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Selon les informations d'Ekrem Konur, le clan Ben Arfa aurait tenté de négocier un retour à l'OM, mais la direction marseillaise aurait préféré prendre cette proposition à la rigolade.

L'OM se moque de la proposition du clan Ben Arfa