Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Mbappé... Campos à l'origine d'un coup de tonnerre à Paris ?

Publié le 7 juillet 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin 2022, son avenir est au cœur des débats. L'attaquant français ne souhaiterait pas prolonger son contrat pour le moment, notamment à cause des tensions entre Leonardo et son entourage. Nasser Al-Khelaïfi serait donc intervenu, en vain jusque-là. Et en coulisses, Luis Campos jouerait les trouble-fêtes.

Cet été, l'avenir de Kylian Mbappé sera au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, son contrat au PSG s'achève en juin 2022 et selon les récentes informations de L'Equipe , l'attaquant français aurait refusé de prolonger dans l'état actuel des choses, malgré le recrutement XXL mené par Leonardo. Une situation qui risque de froisser Nasser Al-Khelaïfi. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre (...) Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? », confiait le président du PSG au début du mois de juin. La situation a donc bien évolué puisque Kylian Mbappé ne souhaite donc pas prolonger, mais devrait quand même rester cet été à Paris. Mais jusque quand ? La question se pose d'autant plus qu'en coulisses, un acteur majeur pourrait tout changer.

Campos s'active en coulisses auprès de Mbappé...

En effet, selon les informations de France Football , Luis Campos a conservé une excellente relation avec l'entourage de Kylian Mbappé depuis son époque monégasque. Régulièrement, l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco donne des conseils à l'attaquant du PSG. « On peut marcher ensemble sur l'Europe », glisserait-il en coulisse au proche du Champion du monde. Un comportement probablement pas désintéressé puisque Luis Campos a longtemps été cité parmi les prétendants pour prendre le poste de directeur sportif du Real Madrid, club le plus insistant pour le recrutement de Kylian Mbappé. Mais un autre ce scénario se dessine en interne. Fort de sa relation privilégiée avec le numéro 7 du PSG, Luis Campos souhaiterait en profiter pour récupérer le poste de Leonardo. Plusieurs intermédiaires pousseraient en ce sens selon France Football . Et cela ne serait pas pour déplaire à Kylian Mbappé. Bien au contraire. Un changement qui ferait de nombreux heureux. Leonardo entretient des relations conflictuelles avec l'international français donc, mais également avec de puissants acteurs du marché à l'image de Pini Zahavi, vexé du licenciement de Thomas Tuchel. Dans cette optique, l'arrivée de Luis Campos au PSG pourrait calmer les nombreuses tensions, notamment avec le clan Mbappé dont la prolongation est un enjeu majeur.

... Mais dément une arrivée au PSG