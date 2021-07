Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le coup de gueule de Longoria sur le dossier Ben Arfa !

Publié le 7 juillet 2021 à 14h15 par A.D.

Libre de tout contrat, Hatem Ben Arfa aurait contacté Jorge Sampaoli en vue d'un retour à l'OM. Interrogé sur le possible rapatriement de l'international français à Marseille, Pablo Longoria a fait passer un message clair.

Sans club depuis le 30 juin et la fin de son bail avec les Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa verrait d'un bon oeil un retour à l'OM. En effet, l'international français aurait contacté Jorge Sampaoli pour discuter d'un possible rapatriement à Marseille selon les dernières informations de Thomas Bonnavent. Mais à en croire le journaliste de Winamax , Pablo Longoria ne souhaiterait en aucun cas recruter Hatem Ben Arfa, et Jorge Sampaoli préférerait suivre l'avis de son président. Présent lors de la conférence de presse de présentation de Matteo Guendouzi, Pablo Longoria a lâché toutes ses vérités sur le cas Ben Arfa.

«Je précise que c'est Ben Arfa qui a contacté Sampaoli, et pas le contraire»