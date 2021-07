Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces énormes révélations sur l’échange entre Sampaoli et Ben Arfa !

Publié le 6 juillet 2021 à 22h30 par T.M.

Alors que des contacts entre Jorge Sampaoli et Hatem Ben Arfa ont été révélés, de grandes précisions ont été apportées sur la nature de ces échanges.

Et si Jorge Sampaoli tentait un incroyable coup lors de ce mercato ? Selon les informations de L’Equipe , l’entraîneur de l’OM aurait visiblement envie de faire venir Hatem Ben Arfa. Actuellement libre, l’international français pourrait alors faire son retour sur la Canebière 11 ans plus tard. Il y a deux semaines, Sampaoli et Ben Arfa auraient ainsi échangé à propos de cette idée d’un retour à l’OM. Mais en réalité, ce n’est pas l’Argentin qui aurait été à l’initiative de cette discussion.

Ben Arfa déchante !