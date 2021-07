Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Varane au coeur d'une opération à 70M€ cet été ?

Publié le 6 juillet 2021 à 22h15 par A.D.

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait faire ses valises dès cet été. Alors qu'elle serait en concurrence avec le PSG, la direction de Manchester United aurait proposé un contrat de cinq saisons au champion du monde français.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Raphaël Varane pourrait prendre le large et quitter le Real Madrid dès cet été. En effet, le champion du monde français ne parviendrait pas à se mettre d'accord avec Florentino Pérez pour renouveler son bail. Dans cette optique, le président du Real Madrid pourrait se résoudre à vendre son numéro 5 pour ne pas le voir partir gratuitement à l'été 2022. D'autant que Raphaël Varane serait réticent à prolonger et envisagerait de partir lors du mercato estival. Alarmés par la situation de l'ancien du RC Lens, le PSG et Manchester United seraient à la lutte pour s'offrir ses services cet été. Et pour prendre les devants sur ce dossier, les Red Devils d'Ole Gunnar Solskjaer seraient déjà passés à l'offensive.

Solskjaer aurait proposé un contrat de 5 ans à Raphaël Varane