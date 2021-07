Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un message de taille pour son avenir !

Publié le 6 juillet 2021 à 22h00 par B.C.

Alors que Lionel Messi n’est plus un joueur du FC Barcelone depuis le début du mois, Eric Garcia espère que l’Argentin finira par rester chez les Blaugrana.

Malgré des discussions entamées dès l’arrivée de Joan Laporta en début d’année, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Pire encore, l’international argentin n’est plus engagé avec le club culé depuis le 1er juillet, et se retrouve donc dans la peau d’un agent libre, une première pour lui. Le FC Barcelone ne perd pas espoir malgré ses problèmes financiers, mais il y a pourtant danger. En effet, le PSG s’intéresserait toujours à Lionel Messi et serait même passé à l’action selon la presse espagnole. Au sein du club, on espère néanmoins que l’attaquant de 34 ans finira par signer un nouveau bail.

« J'espère pouvoir partager le vestiaire avec lui »