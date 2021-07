Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse bataille attend Leonardo pour Antoine Griezmann !

Publié le 6 juillet 2021 à 19h15 par A.D.

Alors qu'Antoine Griezmann serait sur la sellette, Leonardo pourrait tenter de le recruter lorsqu'il sera fixé pour Kylian Mbappé, en fin de contrat le 30 juin 2022. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait se frotter à plusieurs écuries de Premier League pour l'attaquant du FC Barcelone.

Pour renforcer l'attaque de Ronald Koeman, Joan Laporta vient de recruter à la fois Sergio Agüero et Memphis Depay. Alors que Lionel Messi est libre de tout contrat depuis le 1er juillet, le président du Barça ferait tout son possible pour lui faire signer un nouveau bail. Dans cette optique, Joan Laporta aurait pris une décision fracassante concernant Antoine Griezmann. En effet, le nouveau patron du FC Barcelone souhaiterait désormais se débarrasser de son numéro 7. Et pour accueillir Antoine Griezmann, plusieurs écuries européennes pourraient se livrer un gros combat.

Direction le PSG ou la Premier League pour Antoine Griezmann ?