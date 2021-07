Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Manchester United… C’est écrit pour l’avenir d’Eduardo Camavinga ?

Publié le 6 juillet 2021 à 18h30 par T.M.

N’ayant plus qu’un an de contrat du côté de Rennes, Eduardo Camavinga semble avoir des envies d’ailleurs pour ce mercato estival. Et concernant la destination de l’international français, on commencerait à y voir plus clair…

Après avoir explosé sous le maillot de Rennes, Eduardo Camavinga veut désormais poursuivre sa carrière à un niveau supérieur. Ainsi, à 18 ans, le protégé de Bruno Génésio forcerait son départ. Pour cela, il refuserait de prolonger avec les Bretons, qui ont pourtant fait une offre comme le10sport.com vous l’a révélé. Cela ne devrait donc pas suffire puisque Camavinga semble déterminé à aller voir ailleurs et il ne devrait pas avoir de mal à trouver preneur puisque son talent a tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens. Ainsi, depuis plusieurs mois désormais, les rumeurs sont nombreuses à propos d’un intérêt du Real Madrid, de Manchester United, du Bayern Munich ou même du PSG. D’ailleurs, la priorité d’Eduardo Camavinga serait de rejoindre l’effectif de Mauricio Pochettino. Pour poursuivre sa progression, l’international français aimerait donc continuer en Ligue 1, mais cela pourrait finalement ne pas se dérouler comme cela.

C’est fini pour le PSG ?

Alors que le PSG a déjà recruté Georginio Wijnaldum, un autre milieu de terrain serait recherché dans la capitale. Une excellente nouvelle donc pour Eduardo Camavinga qui vise une arrivée au Parc des Princes ? Pas forcément. En effet, ces derniers jours, c’est le dossier Paul Pogba qui a pris de l’ampleur à Paris, tandis que la piste menant au joueur de Rennes se serait refroidie. En effet, pour le Done Deal Show, Dean Jones a fait une grosse annonce concernant les plans du PSG avec Camavinga : « Il y a une semaine, on m’a dit que si le PSG venait pour lui, il resterait en France. Hier, on m’a dit que le PSG n’était pas vraiment intéressé actuellement ».

Manchester United plutôt que le PSG !