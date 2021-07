Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur d'Al-Khelaïfi va rejoindre le FC Barcelone !

Publié le 6 juillet 2021 à 18h15 par La rédaction

Derrière le recrutement des stars se cache une réalité plus difficile pour le PSG. Les Parisiens sont en difficulté pour garder leurs jeunes joueurs. L'un des principaux espoirs s'apprête ainsi quitter le club...

Kingsley Coman, Tanguy Kouassi, Dan-Axel Zagadou... et maintenant Kays Ruiz ? L'histoire récente du PSG montre que si le club arrive à attirer de grands joueurs, il lui est plus compliqué de conserver ses éléments les plus prometteurs. Ainsi, Kays Ruiz-Atil, milieu de terrain de 18 ans a refusé de prolonger son contrat avec le PSG, à cause d'un manque de temps de jeu. Libre depuis le 1er juillet, le Franco-Marocain devrait s'engager avec un grand d'Europe.

Direction le Barça pour Ruiz ?