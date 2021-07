Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Pjanic relancé par une piste du PSG ?

Publié le 6 juillet 2021 à 18h10 par La rédaction

Auteur d'une saison plutôt compliquée au FC Barcelone, Miralem Pjanic disposerait d'un bon de sortie. Le Bosnien est toujours à la recherche d'un nouveau club, mais la Juventus devrait finalement se concentrer sur une autre piste.

19 matchs de championnat, 0 buts, 0 passes décisives. Le bilan du passage de Miralem Pjanic au FC Barcelone est famélique. Recruté pour 60M€ l'an passé, Pjanic ne rentre plus dans les plans de Ronald Koeman. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le club catalan, il cherche d'ores et déjà une porte de sortie. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le FC Barcelone lui aurait proposé de rompre son contrat. Une option écartée par le milieu de terrain.

La Juventus préfère Locatelli

Si le Paris Saint Germain ou Chelsea étudient sa situation comme le10sport.com vous l'a révélé, c'est son ancien club, la Juventus, qui reste la plus intéressée dans le dossier. Mais selon Fabrizio Romano, aucune discussion n'a eu lieu entre les Italiens et Pjanic. La Juventus préfèrerait en effet concentrer ses efforts sur Manuel Locatelli, révélation de l'Euro et auteur d'une saison pleine avec Sassuolo. Locatelli, également annoncé dans le viseur du PSG, apporterait davantage de garanties au club. Un nouveau coup dur pour Pjanic, dont l'avenir risque d'agiter les prochaines semaines de mercato.