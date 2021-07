Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta n’est pas au bout de ses peines avec Coutinho

Publié le 6 juillet 2021 à 12h30 par A.C.

Décevant depuis son arrivée et possédant un salaire des plus importants, Philippe Coutinho est poussé vers la sortie au FC Barcelone.

Au FC Barcelone, comme dans la plupart des clubs européens, on compte ses sous. Le club catalan fait face à une crise économique sans précédent, ce qui tombe assez mal avec la situation de Lionel Messi. Depuis le 30 juin dernier, le sextuple Ballon d’Or est sans club et le Barça se démène pour essayer de lui faire signer un nouveau contrat. RAC1 a en effet rappelé que le club catalan possède une masse salariale de 347M€ et le plafond fixé de la Liga est de 160M€. Ainsi, une économie de 187M€ doit être faite pour que le Barça puisse inscrire ses nouvelles recrues Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson... mais également Messi ! Joan Laporta se retrouve donc dans une course contre la montre, sachant que le Paris Saint-Germain et Manchester City surveillent de près la situation, prêts à sauter sur la moindre occasion. La principale solution à ce problème, passe évidemment par la vente de plusieurs joueurs et un pas semble déjà avoir été fait avec le prêt de Trincao à Wolverhampton ou encore le transfert de Jean-Clair Todibo à l’OGC Nice, pour près de 8M€.

Le bon moment pour enfin vendre Coutinho ?

Peu, trop peu pour un FC Barcelone exsangue, qui accélère pour vendre également Martin Braithwaite, Miralem Pjanic, Samuel Umtiti, ou encore Junior Firpo. Une tâche pas simple, qui pourrait devenir encore plus compliquée avec Philippe Coutinho. Recrue la plus chère de l’histoire du Barça, le Brésilien est peut-être la plus décevante et possède un salaire très important. Mundo Deportivo confirme que Joan Laporta rencontre plusieurs problèmes avec la vente de Coutinho actuellement. Il y a l’état du joueur, actuellement blessé et donc pas vraiment bankable, surtout après une saison décevante. Son salaire annuel, qui est estimé à 12M€ net, ne facilite également pas les choses...

Proposé au Milan AC, mais...