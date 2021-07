Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos va toucher un joli pactole à Paris !

Publié le 6 juillet 2021 à 11h45 par A.M.

Proche de s'engager avec le PSG, Sergio Ramos devrait toucher un salaire semblable à celui qu'il aurait perçu en prolongeant au Real Madrid.

Ce sera probablement l'un des très gros coup de l'été sur le marché des transferts. En effet, alors qu'il a décidé de ne pas prolonger son bail au Real Madrid, Sergio Ramos va s'engager avec le PSG dans les prochaines heures. A l'image de Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum, le défenseur espagnol va rejoindre le club parisien libre de tout contrat. Et alors que RMC Sport révélait récemment que Sergio Ramos avait repoussé une offre plus importante en Premier League, il semblerait que l'ancien Sévillan ne touchera pas plus qu'au Real Madrid.

11,25M€ par an pour Sergio Ramos ?