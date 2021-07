Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine recrue de Longoria devrait être...

Publié le 6 juillet 2021 à 10h00 par La rédaction

L'un des dossiers chauds de ce début de mercato marseillais devrait connaître son dénouement rapidement. L'Olympique de Marseille va engager Mattéo Guendouzi !

Annoncé comme étant l'une des grandes priorités du moment à l'OM, Mattéo Guendouzi va s'engager avec le club phocéen dans le cadre d'un prêt avec option d'achat automatique de 11M€, une information que le 10sport vous livrait en exclusivité dès le 1er juillet dernier. Malgré quelques difficultés de négociation au niveau d'un éventuel pourcentage à la revente, le feuilleton semble sur le point de se terminer.

Une officialisation dès ce mardi matin ?

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Guendouzi va donc bel et bien quitter Arsenal... et ceci très rapidement. Mohammed Toubache-Ter l'affirme, le contrat sera conclu ce mardi matin même. A la suite de ce prêt d'un an, le milieu de terrain s'engagera pour quatre ans sous les couleurs de l'OM. L'international viendra garnir un milieu de terrain orphelin de Kevin Strootman, Olivier Ntcham et Michaël Cuisance.