Mercato - OM : La première vente de l’OM déjà connue ?

Publié le 6 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Président de l’OM, Pablo Longoria pourrait se rapprocher de la première vente de son mercato estival grâce à Duje Caleta-Car. Explications.

L’OM recrute à tout va depuis le début du mercato et a déjà enregistré les arrivées de Gerson, de Konrad de la Fuente et de Cengiz Ünder. Sans oublier le transfert définitif de Leonardo Balerdi. Et en attendant Mattéo Guendouzi, Pau Lopez ou encore William Saliba, Pablo Longoria pourrait effectuer la première vente importante du mercato phocéen. En effet, le président de l’OM pourrait céder Duje Caleta-Car à un club anglais où sa cote serait belle, ce qui engendrerait l’arrivée de Luan Peres.

Caleta-Car va «quitter l’Olympique de Marseille»