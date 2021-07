Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une guerre ouverte pour Jérémie Boga !

Publié le 6 juillet 2021 à 0h30 par La rédaction

Si l’OM souhaite signer Jérémie Boga, il va falloir se battre avec plusieurs clubs français. Lille, Lyon et surtout Nice le veulent aussi.

Actuellement en Série A sous les couleurs de Sassuolo, Jérémie Boga est sur le départ. En fin de contrat dans un an, il possède malgré tout une belle côte sur le marché des transferts. Plusieurs équipes en Europe s’intéressent à lui. Si l’OM semble pointer son viseur vers Boga, on trouve également dans la course Lille, Lyon et Nice.

Longoria a une longueur d’avance

Ce dimanche, Pablo Longoria a rencontré le frère et agent de Jérémie Boga. Comme révélé par le10sport.com, Nice a également honoré un rendez-vous avec son conseiller quelques heures avant. La guerre à distance entre les deux clubs est ouverte ! Et si Lille et Lyon se réveillent, le duel promet d’être épique… Mais attention, pour convaincre Sassuolo, il faudra sortir le chéquier. 20 millions d’euros minimum.