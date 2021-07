Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en grand danger pour ce joueur de Paris ?

Publié le 6 juillet 2021 à 7h30 par D.M.

A la recherche d'un latéral gauche, l'OM garderait un œil sur Jaouen Hadjam. Le joueur du Paris FC figurerait aussi sur les tablettes de l'AS Monaco et du Bayer Leverkusen.

Pablo Longoria n’a pas terminé ses emplettes. Après avoir bouclé les dossiers Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi et Cengiz Under, le club marseillais pourrait officialiser les arrivées de Pau Lopez (AS Roma), Mattéo Guendouzi (Arsenal) et de William Saliba (Arsenal). Le président de l'OM rechercherait aussi un nouveau latéral gauche capable d’épauler Jordan Amavi et aurait activé une piste en Ligue 2.

Leverkusen et l'ASM prêts à concurrencer l'OM