Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone, Juventus... Miralem Pjanic a tranché !

Publié le 6 juillet 2021 à 1h30 par D.M.

Sauf énorme retournement de situation, Miralem Pjanic devrait quitter le FC Barcelone cet été. Comme annoncé par le 10 Sport, ses agents ont sondés plusieurs équipes, mais le milieu de terrain privilégierait un départ vers la Juventus.

Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un échange avec Arthur Melo, Miralem Pjanic n’est pas parvenu à s’installer comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Ronald Koeman. Alors que le FC Barcelone doit alléger considérablement sa masse salariale, le milieu de terrain a de grandes chances de quitter la Catalogne cet été. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, ses agents ont sondés plusieurs équipes comme le PSG et Chelsea, mais Miralem Pjanic aurait déjà fait son choix.

Miral Pjanic aurait choisi la Juve