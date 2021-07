Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive à venir pour cette révélation de l’Euro ?

Publié le 5 juillet 2021 à 23h15 par H.G.

Annoncé dans le viseur du PSG, Manuel Locatelli pourrait faire l’objet d’une nouvelle offensive de la Juventus au cours des prochaines heures.

En quête d’un milieu de terrain supplémentaire après la venue de Georginio Wijnaldum dans le cadre d’un transfert libre en provenance de Liverpool, le PSG est annoncé sur les traces de nombreux joueurs dans cette optique. Parmi ceux-ci figure notamment Manuel Locatelli, joueur évoluant à Sassuolo et qui s’est plus que jamais révélé à lors de cet Euro avec l’Italie. Cependant, Paris ne serait pas seul sur le dossier puisque la Juventus est citée avec grande insistance sur ses traces depuis des semaines, et c’est bien la Vieille Dame qui serait intéressée de manière plus concrète.

La Juventus est prête à investir 40 M€ pour Manuel Locatelli !