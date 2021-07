Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation sur l’avenir de Griezmann !

Publié le 6 juillet 2021 à 8h30 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta préparerait le transfert d’Antoine Griezmann et aurait déjà mis au parfum l’entraîneur Ronald Koeman. Et d’après la presse catalane, le départ du champion du monde serait quasiment bouclé.

En ce début de mercato, le FC Barcelone s’est montré très actif sur le marché des transferts. En plus des arrivées d’Emerson Royal et d’Eric Garcia dans le secteur défensif, l’administration dirigée par Joan Laporta a également injecté du sang neuf à l’avant-garde du Barça avec les coups Memphis Depay et Sergio Agüero. De quoi jeter un froid sur l’avenir d’Antoine Griezmann, pourtant contractuellement lié jusqu’en juin 2024. Depuis l’élection de Joan Laporta en mars dernier, il est stipulé dans la presse que la suite de la carrière de Griezmann pourrait s’écrire loin du club culé. Et El Chiringuito a confié ces dernières heures que le président du FC Barcelone se serait entretenu avec l’entraîneur Ronald Koeman afin d’évoquer un départ d’Antoine Griezmann.

Le départ de Griezmann déjà entériné ?