Mercato - Barcelone : Cet incroyable coup refusé par Joan Laporta…

Publié le 6 juillet 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que Manuel Locatelli a explosé avec l’Italie durant cet été, du côté du FC Barcelone, on pourrait bien s’en mordre les doigts. Explications.

L’Euro touche à sa fin et plusieurs joueurs ont profité de cette exposition pour se mettre en valeur et rejoindre de plus grands clubs européens. Cela devrait notamment être le cas pour Manuel Locatelli. A 23 ans, le milieu de terrain de Sassuolo a frappé très fort avec l’Italie. De quoi éveiller les intérêts de certains et visiblement, c’est du côté de la Juventus qu’il devrait poser ses valises. Mais cet été, Locatelli aurait très bien pu filer au FC Barcelone, mais Joan Laporta en a visiblement décidé autrement…

« Locatelli a été conseillé à Laporta »