Mercato - LOSC : Cet énorme appel du pied lancé à Renato Sanches !

Publié le 6 juillet 2021 à 4h45 par T.M.

Auteur d’un énorme Euro avec le Portugal, Renato Sanches pourrait ne pas s’éterniser au LOSC. Et le milieu de terrain ne manque pas d’être sollicité.

Cet été, il va y avoir du changement au LOSC et forcément, les départs risquent d’être nombreux. Alors que Christophe Galtier a déjà fait ses valises pour l’OGC Nice, au sein de l’effectif des Dogues, Boubakary Soumaré a lui été vendu à Leicester. Et cela ne devrait pas être la seule vente au LOSC. En effet, actuellement, tous les regards se tournent notamment vers Renato Sanches. Ayant réalisé un incroyable Euro avec le Portugal, le milieu de terrain aurait éveillé certains intérêts, notamment en Premier League où Arsenal et Liverpool seraient intéressés.

« Viens à l’Atlético »