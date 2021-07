Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est plus que jamais menacé dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 6 juillet 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Manuel Locatelli, tout indique que la Juventus menace grandement le club de la capitale dans le dossier.

En quête de renforts au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain aurait ainsi coché le nom de Manuel Locatelli. Auteur d’une belle saison à Sassuolo, l’international italien s’est en plus révélé aux yeux du grand public à l’Euro avec l’Italie en réalisant de très belles performances lors de la phase de poules lorsqu’il suppléait Marco Verratti. De quoi convaincre la Juventus de tout tenter pour le recruter, et ce d’autant plus que Manuel Locatelli prioriserait un départ dans le Piémont à l’heure actuelle.

La Juventus va proposer une formule à Sassuolo pour Manuel Locatelli