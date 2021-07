Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme condition d'Antoine Griezmann pour son avenir !

Publié le 6 juillet 2021 à 10h30 par A.D.

Barré par la concurrence de Sergio Agüero, de Memphis Depay et potentiellement de Lionel Messi, Antoine Griezmann serait poussé vers la sortie par la direction du FC Barcelone. Conscient de la situation, le champion du monde français serait prêt à faire ses valises à condition qu'il ait le même salaire et le même statut dans son nouveau club.

A peine arrivé au FC Barcelone, Joan Laporta a déjà frappé très fort sur le marché. En effet, le président catalan a déjà enregistré quatre signatures, et ce, pour la modique somme de 9M€ au total. Alors qu'il a recruté Sergio Agüero, Memphis Depay et Eric Garcia gratuitement, Joan Laporta a également fait le nécessaire pour obtenir 100% des droits sur Emerson Royal. Sachant qu'il a recruté deux nouveaux attaquants et qu'il ferait le maximum pour resigner Lionel Messi, le nouveau patron du Barça aurait décidé de sacrifier Antoine Griezmann. Mais qu'en pense le champion du monde français ?

Antoine Griezmann est prêt à partir si...