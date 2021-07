Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Neymar... Messi au cœur d'une incroyable promesse !

Publié le 6 juillet 2021 à 10h15 par A.M.

Officiellement sans club, Lionel Messi serait toujours suivi par le PSG. Neymar et Mauricio Pochettino sont d'ailleurs très pressants dans ce dossier.

Un coup de tonnerre est-il toujours possible pour Lionel Messi ? Compte tenu de l'avancée des discussions avec le FC Barcelone pour une prolongation de contrat, cela paraissait impossible. Mais le sextuple Ballon d'Or est officiellement sans club depuis le 1er juillet et la fin de son bail au Barça et Joan Laporta est en grand danger car il doit alléger sa masse salariale afin de pouvoir conserver Lionel Messi. Cela laisse donc une fenêtre de tir au PSG qui ne compte pas la laisser passer.

Messi promis à Neymar ?