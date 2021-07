Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a un énorme coup à jouer avec cette star italienne !

Publié le 7 juillet 2021 à 0h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Lorenzo Insigne serait de plus en plus proche d'un départ du Napoli. Depuis la dernière sortie d'Aurelio De Laurentiis sur ce dossier, il y aurait une rupture entre les deux parties. Ce qui pourrait profiter au FC Barcelone, à l'affût pour Lorenzo Insigne.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec le Napoli, Lorenzo Insigne pourrait être vendu dès cet été s'il ne prolonge pas très vite, et ce, pour ne pas être cédé gratuitement à l'issue de son bail. Conscient de la situation de l'attaquant italien, le Barça serait en embuscade. Sachant que Lorenzo Insigne pourrait lui filer entre les doigts lors du mercato estival, Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, a fait passer un message clair sur ce dossier : « Une prolongation pour Insigne ? Insigne est un produit de l'académie et l'avenir dépend de lui. C'est à lui de décider, si Insigne me dit qu'il est fatigué de Naples et qu'il souhaite faire le tour de l'Europe, ce sera sa décision, certainement pas la nôtre » . Un message qui n'aurait pas du tout plu au clan Insigne.

Un départ désormais inévitable pour Lorenzo Insigne ?