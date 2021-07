Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann aurait déjà une préférence pour son avenir !

Publié le 6 juillet 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone songerait à se séparer de lui, Antoine Griezmann pourrait décider de rester en Espagne malgré tout s’il s’en va.

Le FC Barcelone est dans une situation financière plus que délicate, et cela l’empêcherait pour l’heure de boucler la prolongation de Lionel Messi en raison des règles qui encadrent la masse salariale des clubs espagnols en Liga. De ce fait, le Barça doit absolument vendre afin de dégager des liquidités et se séparer de certains gros salaires, et Antoine Griezmann serait directement conservé dans cette perspective. Cependant, tandis que la piste d’un éventuel départ en Premier League a été avancée, le numéro 7 du FC Barcelone pourrait avoir d’autres plans pour son avenir.

Antoine Griezmann prêt à revenir à Madrid ?