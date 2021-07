Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez face à un problème de taille cet été ?

Publié le 6 juillet 2021 à 23h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid cherche à renflouer ses caisses cet été, Luka Jovic n’aurait pas l’intention de plier bagage.

Après une saison flamboyante à l’Eintracht Francfort, Luka Jovic prenait le chemin du Real Madrid pour 60M€. Cependant, tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour l’attaquant serbe, qui n’est jamais parvenu à faire son trou dans la capitale espagnole. Auteur de 2 buts en 32 apparitions, Jovic a donc fait son retour dans son ancien club en Allemagne l'an dernier sous la forme d’un prêt, et son avenir reste aujourd’hui incertain. Alors que son contrat avec le Real Madrid court jusqu’en juin 2025, Luka Jovic serait toujours courtisé par l’Eintracht. Cependant, l’attaquant a d’autres plans pour son avenir.

Jovic veut rester, mais…